У Тимошенко одобрили госпрограмму снятия с эксплуатации ЧАЭС

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил Общегосударственную программу снятия с эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта „Укрытие” в экологически безопасную систему.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Соответствующий проект Закона Украины „Об Общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта „Укрытие” в экологически безопасную систему”, разработанный МЧС, представил на заседании правительства министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА.

По данным пресс-службы, процесс снятия ЧАЭС с эксплуатации довольно продолжительный, и будет проходить на протяжении нескольких десятилетий, а предложенная МЧС Общегосударственная программа определяет основные его этапы и необходимые меры на ближайшие 5 лет. Выполнение первоочередных мер обеспечит прекращение эксплуатации блоков (подготовительный этап до снятия с эксплуатации) - этап, во время которого будет осуществлено изъятие ядерного топлива из блоков и перемещение его в хранилище отработанного ядерного топлива, и построен безопасный конфайнмент объекта “Укрытие”.

В.ШАНДРА акцентировал внимание на необходимости своевременного финансирования программы вывода ЧАЭС из эксплуатации. Ведь недофинансирование запланированных первоочередных мер приведет к увеличению продолжительности этапа прекращения эксплуатации, и, как следствие, к необходимости выделения дополнительных средств на дальнейшее поддержание блоков Чернобыльской АЭС и объекта “Укрытия” в безопасном состоянии, отметил глава МЧС.

Принятие этого закона решит и проблемы развития города Славутич, в котором проживают работники ЧАЭС, а также объектов инфраструктуры, которая создается для обеспечения снятия ее из эксплуатации. В частности, предусматривается окончание незавершенного строительства гостинично-офисного комплекса города и жилищного строительства, дальнейшее развитие городской инфраструктуры. Реализация Программы предусматривает улучшение условий для сохранения квалифицированных кадров ЧАЭС, создания новых рабочих мест в Славутиче для трудоустройства персонала, который высвобождается, обеспечения социальных выплат и гарантий работникам атомной станции.

Как сообщалось, к расположенным на промышленной площадке ЧАЭС ядерным установкам и объектам, предназначенным для обращения с радиоактивными отходами, которые подлежат снятию с эксплуатации, относятся: первый, второй и третий блоки (главные корпуса); первое хранилище отработанного ядерного топлива на основе технологии “мокрого” хранения; временные хранилища жидких и твердых радиоактивных отходов.

Снятию с эксплуатации подлежат также другие объекты общестанционного назначения: вспомогательные, электротехнические, гидротехнические сооружения, пруд-охладитель. На промышленной площадке ЧАЭС находится 4-й разрушенный энергоблок (объект “Укрытие”), который по статусу является ядерноопасным объектом и временным хранилищем неорганизованных радиоактивных отходов. Мероприятия, которые осуществляются на объекте “Укрытие”, квалифицируются как преобразование его в экологически безопасную систему.