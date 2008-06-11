Пол МакКартни пройдет экспресс-курс украинского языка

Перед концертом, который состоится 14 июня в 21:00 в Киеве на Площади Независимости, Пол МакКартни прямо за кулисами возьмет урок у преподавателя украинского языка.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Виктора Пинчука. МакКартни намеревается освоить язык менее чем за один час, чтобы пообщаться с аудиторией.

Организаторы заявляют, что шоу, продолжающееся 150 минут, будет состоять из песен “The Beatles”, “Wings” и самого Пола МакКартни. Ожидается, что во время концерта МакКартни исполнит более 30 супер-хитов.

Но помимо исполнения популярных песен, Пол также планирует пообщаться со зрителями, причем на украинском языке.

Один из членов команды МакКартни сказал: «Полу нравиться говорить с аудиторией на их родном языке; он представляет песни и болтает на их языке. Это делает вечер более дружеским, более личным для каждого зрителя. Пол музыкант, у него хороший слух, и это помогает ему изучать языки на фонетическом уровне довольно быстро».