В Затоке ночью горел санаторий, ГСЧС говорит о поджоге
16:03, 28 декабря 2015Общество
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В поселке Затока Одесской области в ночь на 28 декабря горел санаторий.
В Затоке произошел пожар на территории санатория "Золотые пески" / moemore.od.ua
Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 3:13 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Затоке по улице Приморской, 63 возникло возгорание здания на территории санатория "Золотые пески".
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения в 5:03 ликвидировали пожар на площади более 80 квадратных метров.
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Для ликвидации возгорания были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет.
По предварительным данным, причина пожара - поджог.
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