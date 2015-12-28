В Затоке ночью горел санаторий, ГСЧС говорит о поджоге

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 3:13 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Затоке по улице Приморской, 63 возникло возгорание здания на территории санатория "Золотые пески".

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения в 5:03 ликвидировали пожар на площади более 80 квадратных метров.

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Для ликвидации возгорания были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, причина пожара - поджог.