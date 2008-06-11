Тимошенко введет "тестирование" потенциально аварийных шахт

Правительство утвердило первоочередные меры по повышению уровня безопасности и охраны труда на шахтах по добыче угля на глубинах свыше 1000 метров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

В частности, первоочередные меры предусматривают проведение в течение 1,5 месяца тестирование соблюдения норм и правил техники безопасности на всех шахтах с опасными условиями труда, на шахтах, на которых происходили аварии с групповыми несчастными случаями, а также шахтах, на которых осуществляются работы на глубинах свыше 1000 метров.

Правительство постановило, что для каждой такой шахты должны быть разработаны и утверждены отдельные программы перехода на безопасный режим эксплуатации.

Согласно решению правительства, планируется внедрение современных безопасных технологий добычи, отработки газоносных угольных пластов на больших глубинах и в сложных горно-геологических условиях.

Кроме того, правительство планирует обеспечить с 1 июля 2008 года переход на почасовую оплату труда шахтеров на шахтах с опасными условиями труда.

Первоочередные меры также предусматривают обеспечение работников угледобывающих и шахтостроительных предприятий необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты; усиление контроля за ведением подземных работ в праздничные и выходные дни, обеспечение реальной ответственности должностных лиц за соблюдение надлежащих условий труда шахтеров.

Правительство также планирует активно привлекать профсоюзы в решение вопросов промышленной безопасности и охраны труда, а также возобновить работу профсоюзных инспекторов труда.

Правительство также приняло решение об увеличении бюджетного финансирования мероприятий по охране и безопасности труда на угледобывающих предприятиях и государственного надзора за промышленной безопасностью.

В то же время, в пресс-службе не уточнили объемы такого финансирования.