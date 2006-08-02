Открывается новый межпланетный рейс авиакомпании «Люфтганза»

3 августа в 11.00 возле офиса компании „Люфтганза” по ул. Богдана Хмельницкого, 52 в Киеве состоится театрализованное действие, в ходе которого граждане Украины в торжественной обстановке откроют новый межпланетный рейс авиакомпании „Люфтганза” „Франкфурт-Марс”. Под звуки праздничной музыки участники акции проведут первый запуск самолета авиакомпании „Люфтганза” на Марс.

Открытие рейса связано с необходимостью для авиакомпании осваивать новые маршруты. Так, в последнее время авиакомпания „Люфтганза” начала активно осваивать авиасообщение между немецкими городами и Донецком, вытеснив украинскую компанию „Донбассаэро”. На сегодня желание „Люфтганзы” осуществлять рейсы по маршруту „Франкфурт-Днепропетровск” стало причиной жестокой войны немецкого авиагиганта с украинской государственной авиакомпанией „Днеправиа”. Фактически „Люфтганза” проводит захват и монополизацию перспективных маршрутов авиасообщения.

Граждане Украины предлагают компании „Люфтганза” начать летать не в Днепропетровск, а сразу на Марс!

Возле офиса компании „Люфтганза” Ассоциация защиты прав граждан Украины установит информационные палатки и начнет бессрочную акцию с целью привлечь внимание общественности к кризисной ситуации, сложившейся в связи с наступлением „Люфтганзы” на отечественные авиакомпании.

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