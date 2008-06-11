Турчинов обвиняет в трагедии на шахте ее директора
Пломбы были сорваны
Государственная комиссия по расследованию причин аварии установила факт срыва пломб на шахте имени Карла Маркса, установленных по решению Госгорпромнадзора.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр, председатель правительственной комиссии Александр ТУРЧИНОВ сегодня на заседании правительства.
«Вопреки тому, что 6 июня, накануне аварии Госгорпромнадзор запретил проведение добычи угля и проведение технологических работ в шахте, запломбировал скипы, по решению руководства шахты пломбы были сорваны и продолжались производственные работы по добыче угля, в том числе и взрывные работы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
По его словам, именно такие действия руководства шахты стали причиной детонации для выброса газа и угля. «Комиссия продолжает работу, окончательные выводы мы сможем сделать только после того, как будут проведены детальные исследования, когда будет подписан акт, но предварительная информация выглядит так, как я изложил», - добавил он.
В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО напомнила, что нарушение предписаний Госгорпромнадзора и срыв пломб является уголовным преступлением.
«Это уголовное преступление и это является субъективным фактором одного человека – руководителя шахты, который дал право делать такие антизаконные вещи. За такие антизаконные приказы и за то, что были сорваны пломбы, сегодня потеряны жизни людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.