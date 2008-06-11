На шахте им. Карла Маркса до сих пор ищут 12 горняков

На шахте им. Карла Маркса в г. Енакиево Донецкой области продолжаются поиски 12 горняков, оказавшихся под завалами в результате аварии 8 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

К поисково-спасательным работам привлечены подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома, подразделения Главного управления МЧС в Донецкой области, бригады скорой помощи: всего 203 человека и 35 единиц техники.

Группами психологического обеспечения МЧС проводится работа с семьями пострадавших горняков.

Как сообщал УНИАН, взрыв газо-воздушной смеси на шахте им. Карла Маркса ГП "Орджоникидзеуголь" на горизонтах 875-1000 м произошел в 5 часов 8 июня. В результате взрыва и пожара на поверхности шахты пострадали 5 человек, которые с ожогами госпитализированы. В 06.35 8 июня пожар в надшахтном здании ствола ликвидирован.

По состоянию на 11 июня спасены 24 горняка. 1 горняк погиб, тело которого поднято на поверхность. В лечебные заведения госпитализированы 29 человек, из них: 3 - в тяжелом состоянии, 2 - в состоянии средней степени тяжести, 24 - для обследования.