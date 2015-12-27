Порошенко подписал закон о расширении полномочий местных органов самоуправления

Петр Порошенко подписал законопроект о расширении полномочий местных органов самоуправления, который Верховная Рада поддержала 10 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Согласно этому закону, органы исполнительной власти и местного самоуправления получат дополнительные полномочия. Это существенно изменит и оптимизирует процедуру предоставления админуслуг.

"Речь идет о регистрации места проживания, предоставлении сведений из Государственного земельного кадастра, работы с документами, которые подтверждают гражданство, создании реестра территориальных общин, обмена сведениями между реестрами территориальных общин и передаче информации в Едином государственном демографическом реестре. Также закон регламентирует процедуру доступа к информации в этих реестрах", - говорится в сообщении.

Согласно подписанному закону, с 1 марта 2016 года меняются условия ведения и пользования данным Госземкадастра, а с 4 апреля 2016 года – правила и процедуры регистрации места проживания лица.