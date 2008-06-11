Винский: мое дело запустить на рынок 3-4 авиакомпании

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ намерен содействовать приходу на украинский рынок нескольких "low-cost" (бюджетных) авиаперевозчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

"Моя задача - чтобы в Украину зашло не менее 10-12 новых самолетов ("low-cost" компании работают с новыми самолетами большой вместимости для удешевления стоимости перелета – УНИАН). Они сами себе выберут маршруты для перевозки людей. Единственное, я буду содействовать тому, чтобы на украинском рынке авиаперевозок работали 3-4 серьезные авиационные компании, которые были бы конкурентами. И только конкурентная среда – а моя задача ее создать – позволит серьезно снизить цены на этом рынке", - сказал он.

По словам заместителя министра Игоря УРБАНСКОГО, активно ведутся переговоры с немецким бюджетным перевозчиком, компанией Germanwings. 18 июня он планирует провести в Германии переговоры с этой компанией. «18 июня переговоры будут с Germanwings, это предварительно, и там будет еще несколько (компаний – УНИАН)», - отметил И.УРБАНСКИЙ.

И.ВИНСКИЙ добавил, что этим вопросом занимается Министерство транспорта Германии. «Занимается госсекретарь Министерства транспорта Германии лично по просьбе министра, и они обещают, что до осени эту проблему решат», - сказал он.

По словам И.УРБАНСКОГО, на начальном этапе договоренностей Минтранс находится с одной из арабских компаний.

Как сообщал УНИАН, с середины июля т.г. первой в Украине планирует осуществлять полеты по системе "low-cost" компания "Wizz Air Украина". Билеты уже продаются, первыми станут направления из аэропорта «Борисполь» в Симферополь, Одессу и Львов, а также – рейсы между Львовом и Симферополем.

Компания будет использовать самолеты "Airbus A320" на 180 мест. До 2012 года эта авиакомпания предполагает увеличить количество самолетов до 14-ти.