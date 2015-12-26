В спальном районе Киева произошел взрыв, погиб мужчина
13:01, 26 декабря 2015Общество
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Сегодня утром в Соломенском районе Киева в результате взрыва неизвестного предмета погиб мужчина.
На месте происшествия работают следователи./ УНИАН
Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве, сообщение о взрыве на улице Донецкой поступило около 10.35. По вызову сразу отправились следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.
Правоохранители установили, что взрыв прогремел возле одного из жилых домов. В результате погиб 42-летний мужчина, повреждена стена здания и припаркованный неподалеку автомобиль.
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На месте происшествия работают следователи, работники взрывотехнической службы и спасатели. Выясняются все обстоятельства инцидента. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
У жилого дома в Киеве произошел взрыв
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