В спальном районе Киева произошел взрыв, погиб мужчина

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве, сообщение о взрыве на улице Донецкой поступило около 10.35. По вызову сразу отправились следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.

Правоохранители установили, что взрыв прогремел возле одного из жилых домов. В результате погиб 42-летний мужчина, повреждена стена здания и припаркованный неподалеку автомобиль.

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На месте происшествия работают следователи, работники взрывотехнической службы и спасатели. Выясняются все обстоятельства инцидента. Решается вопрос об открытии уголовного производства.