Двое сотрудников ранены при взрыве в аэропорту Стамбула

Сообщается, что взрыв произошел в 2:05 утра. Его причины пока не установлены, передает Би-би-си. В результате взрыва пострадали двое работников аэропорта, которые убирались в стоящем рядом самолете. Оба они госпитализированы, один - в тяжелом состоянии. Пассажиров поблизости не было. О силе взрыва также не сообщается.

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В аэропорт прибыли вооруженные полицейские и пожарные. Входы и выходы в здание охраняются. Тем не менее, как говорится в сообщении компании-оператора аэропорта, он продолжает работу в нормальном режиме.

Аэропорт имени Сабихи Гекчен, находящийся в азиатской части Стамбула, за 2014 год обслужил более 23,5 млн человек, что делает его 18-м по загруженности аэропортом в Европе. Аэропорт построен в дополнение к основному аэропорту Стамбула имени Ататюрка.