Порошенко: в Крыму начали культивировать антисемитизм

13:30, 23 декабря 2015
Общество
2165 0

Президент Украины Петр Порошенко считает, что еврейская община Крыма, насчитывающая около 17 тысяч человек, может стать объектом репрессивной машины Кремля, поскольку на полуострове начали культивировать антисемитизм.

порошенко / REUTERS

Об этом глава государства сообщил во время выступления в израильском парламенте (Кнессете).

Читайте такжеПорошенко подписал первый закон, инициированный Савченко

По его словам, в Крыму наблюдаются массовые нарушения прав человека, о чем бьют тревогу международные правозащитные организации.

"Объектами репрессивной машины Кремля становятся все несогласные с политикой оккупационной власти. В том числе это и представители национальных меньшинств. Еврейская община Крыма, насчитывающая около 17 тысяч человек, также может оказаться в этих жерновах. Ведь оккупанты со знанием дела начали культивировать и антисемитизм. Они даже поставили памятник Сталину", - добавил Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter