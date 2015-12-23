Порошенко: в Крыму начали культивировать антисемитизм
13:30, 23 декабря 2015Общество
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что еврейская община Крыма, насчитывающая около 17 тысяч человек, может стать объектом репрессивной машины Кремля, поскольку на полуострове начали культивировать антисемитизм.
REUTERS
Об этом глава государства сообщил во время выступления в израильском парламенте (Кнессете).
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По его словам, в Крыму наблюдаются массовые нарушения прав человека, о чем бьют тревогу международные правозащитные организации.
"Объектами репрессивной машины Кремля становятся все несогласные с политикой оккупационной власти. В том числе это и представители национальных меньшинств. Еврейская община Крыма, насчитывающая около 17 тысяч человек, также может оказаться в этих жерновах. Ведь оккупанты со знанием дела начали культивировать и антисемитизм. Они даже поставили памятник Сталину", - добавил Порошенко.
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