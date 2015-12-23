Порошенко: в Крыму начали культивировать антисемитизм

Об этом глава государства сообщил во время выступления в израильском парламенте (Кнессете).

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По его словам, в Крыму наблюдаются массовые нарушения прав человека, о чем бьют тревогу международные правозащитные организации.

"Объектами репрессивной машины Кремля становятся все несогласные с политикой оккупационной власти. В том числе это и представители национальных меньшинств. Еврейская община Крыма, насчитывающая около 17 тысяч человек, также может оказаться в этих жерновах. Ведь оккупанты со знанием дела начали культивировать и антисемитизм. Они даже поставили памятник Сталину", - добавил Порошенко.