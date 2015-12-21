В Пензе открыли первый в России центр пропаганды сталинизма

Как сообщает "Пенза-Пресс", первый секретарь пензенского обкома КПРФ Георгий Камнев на открытии центра 21 декабря отметил, что центр займется изучением и модернизацией опыта построения социализма в СССР.

"Мы считаем, что социализм, плановая экономика, советская экономика востребованы именно сейчас, в XXI веке", - отметил он.

По словам Камнева, работа центра будет совмещать несколько направлений. В рамках научного направления будет изучаться опыт СССР и причины краха Советского Союза, история Пензенской области 1925−1953 годов, а также творчество самого Сталина.

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Агитационная работа центра будет включать подготовку публицистических материалов, проведение публичных акций и пикетов.

"В рамках политического направления будет проводиться подготовка законопроектов на основе опыта СССР, особенно в социальной сфере, выдвижение общественных инициатив реализации левой альтернативы власти, подготовка кадров для управления в кризисных ситуациях. И, наконец, четвертое направление - культурное. Это изучение и пропаганда культурного наследия 1924−1953 годов, пропаганда морально-этических норм советского общества и противодействие разлагающему влиянию постмодернизма в культуре и искусстве. Только советский образ является альтернативой современной культуре потребления", - отметил первый секретарь обкома партии.

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Камнев также анонсировал ряд проектов, которые пройдут в рамках работы "Сталинского центра" в 2016 году: в марте и декабре планируются Сталинские чтения, в мае коммунисты намерены разместить портреты генералиссимуса на бортах общественного транспорта, превратив автобусы в "сталинобусы". В июне начнутся экскурсии, посвященные сталинской архитектуре Пензы, а в июле пройдет книжный фестиваль, посвященный книгам о Сталине.

По словам лидера пензенских коммунистов, в январе начнется работа научного совета центра, в который войдут преподаватели пензенских вузов. Тогда же планируется присудить первые Сталинские премии студентам. Планируется, что стипендии будут единоразовыми и составлять порядка 5 тысяч рублей (около 1650 гривень).

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"Премии будут присуждаться за работы, посвященные истории сталинского периода. Прежде всего, мы надеемся на участие в конкурсе студентов-историков, это вызвало заинтересованность. В этом не будет никакой политической окраски", - подчеркнул Камнев.

Коммунист также не исключил, что премию может получить работа с критикой политики Сталина.

"Естественно. Что в этом такого особенного? Мы не будем упиваться тем, что есть только одна позиция. Задача состоит в том, чтобы определить те моменты, на которые напирают основные противники Сталина, но не в эмоциональном плане, а в научном", - добавил он.

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