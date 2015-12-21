Блокада Крыма: Поклонская заявила, что Ислямову предъявлено заочное обвинение в диверсии

Об этом в эфире "России 24" заявила глава коллаборационистской прокуратуры Крыма Наталья Поклонская, передает "Украинская правда".

Она заявила, что обвинение Ислямову выдвинули после остановки поставок электричества на полуостров.

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"В настоящее время предъявлено заочное обвинение в диверсии гражданину Ислямову", - заявила Поклонская.

Как известно, Ислямов является одним из координаторов гражданской блокады Крыма, организованной крымскими татарами и гражданскими активистами, в том числе "Правым сектором".

Как сообщал УНИАН, 1 декабря координатор гражданской акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов заявил, что после прекращения поставок товаров, продуктов и электричества в Крым с материковой Украины будет «морская блокада» полуострова, в том числе, в районе Керченской переправы, которая сейчас является основной транспортной артерией, соединяющий Крым с Краснодарским краем Российской Федерации.