У Ющенко готовы к "тяжелым переговорам" о цене на газ

Украина готова к переговорам с Россией о цене на газ на 2009 год.

Об этом заявил в интервью «5 каналу» первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК, отвечая на вопрос о сегодняшнем заявлении министра иностранных дел РФ Сергея ЛАВРОВА о намерении в два раза повысить цену на голубое топливо для Украины в следующем году.

«Украинская сторона давно ожидает тяжелых переговоров с Россией по поводу цены на газ на следующий год, - сказал А.ШЛАПАК. - В принципе, мы готовы к таким переговорам».

Он, в частности, напомнил, что еще осенью 2007 года в Москве представители крупнейших газовых компаний Средней и Центральной Азии на своем собрании говорили о намерении существенно повысить цену на газ для Украины на 2009 год.

По словам первого заместителя главы Секретариата, в рабочих переговорах, которые ведутся сегодня с «Газпромом», обсуждается вопрос о поэтапном повышении цены на газ для Украины в обмен на разумную транзитную политику, которую готово предложить наше государство. «Поэтому давайте не будем спешить сейчас с какими-то радикальными выводами. Заявления политиков - это заявления политиков, работа конкретно специалистов, я думаю, даст хороший результат», - сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщалось, сегодня председатель МИД РФ Сергей ЛАВРОВ после переговоров президентов двух стран, на которых обсуждали проблему поставок газа в Украину, заявил, что цена на российский газ для Украины с 1 января 2009 года увеличится почти в два раза.

"Цены на газ центрально-азиатских стран, который попадает в Украину через территорию России, с 1 января 2009 года будут отвечать европейским ценам, их будут рассчитывать по стандартным формулам, - сказал С.ЛАВРОВ. - Это решение обусловливает и переход на рыночные цены. Цена для Украины из-за этого увеличится почти в два раза".

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ заверил, что Украина хочет скорее перейти на рыночные цены на газ. "Такая позиция объективна, мы ее разделяем", - сказал в беседе с журналистами С.ЛАВРОВ.

Сегодня руководитель пресс-службы НАК “Нефтегаз Украины” Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ заявил, что НАК расценивает заявление российской стороны об увеличении с 2009 года цены на газ в два раза как политическое.

Он отметил, что НАК “Нефтегаз Украины” и РАО “Газпром” в настоящее время ведут переговоры. По его словам, цена на газ зависит от ряда факторов, в частности от ставок на хранение и транзит российского газа по территории Украины.

“Я думаю, что говорить о финальном выходе на какую-то цену пока рано, и она (цена -УНИАН) станет известной для нас только по окончании переговоров между “Нефтегазом” и “Газпромом”. Пока я расценивал бы это заявление как политическое”, - сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Напомним, в 2008 году Украина покупает газ по цене 179,5 дол. за тыс. куб. м.