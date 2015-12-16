В этом году наибольшее количество карт поляка получили украинцы и белорусы

Такая информация была обнародована в польском сейме по итогам 8 лет действия закона «О карте поляка», сообщает Польское радио.

Как заявил председатель Комиссии сейма по связям с поляками за границей Михал Дворчик, в закон будут внесены ощутимые изменения. Во-первых, предстоит принять к сведению, что при чрезвычайных обстоятельствах, как в случае с эвакуацией этнических поляков из Донбасса, этих людей будут трактовать на равных с гражданами Польши условиях. Во-вторых, изменения внедряют возможность автоматической и бесплатной замены карты на вид на жительство, можно будет сделать сразу после приезда в Польшу. В-третьих, ходатайство о выдаче карт поляка смогут отныне принимать также воеводы.

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«Карта поляка облегчает ее владельцам контакт с Польшей, но за последние годы возросло количество тех, кто хочет получить этот документ, не имея никакой связи с Польшей», - говорит Мариуш Ковальский из Студий Восточной Европы Варшавского университета.

«Польша стала привлекательной», - добавляет Ковальский. «Возможно следовало бы ужесточить критерии для ее получения, ибо часть людей понимает карту поляка как „билет со скидкой в Польшу”, - добавляет Ковальский.

Право и справедливость планирует уже в ближайшее время представить проект изменений в закон «О карте поляка» на рассмотрение польского парламента.