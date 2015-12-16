"Кто не работает без причины - хлеб не получит": В оккупированном Донецке "платят" консервами и сухпайками

В оккупированном Донецке серьезные проблемы с работой. Местные жители вынуждены работать за еду, пишет Сегодня.

Боевики столкнулись с тем, что все еще работающим в городе людям надо платить. Как пишет издание, найти деньги было нереально, и в ход были пущены стратегические запасы – помощь из России.

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"Моя соседка работает в университете. Как-то осенью она пришла и с возмущением рассказала о том, что получила "зарплату" – две баночки рыбных консервов и полкило гречки. В тот же день подруга позвонила и поделилась "радостью": в ее школе учителя тоже получили типа зарплату банками с тушенкой. Обе были в ужасе, спрашивали, теперь всегда так будет?" – поведала Сегодня дончанка Марина Шевченко.

Оплата продуктами быстро стала распространенным явлением. Например, после захвата Дебальцево боевики распорядились выдавать хлеб в качестве оплаты за труд по восстановлению ими же разрушенного города.

"Кто не работает без причины, тот хлеб не получит", – было сказано в объявлениях.

За год ситуация с оплатой продуктами в оккупированных городах не сильно изменилась. Так называемый "Центр занятости ДНР" не в состоянии предложить хорошо оплачиваемую работу на постоянно основе, зато раздает временное трудоустройство.

"Сосед устроился на такие работы – фонари городские чинить. Потом узнал, что за 10 часов работы полагается оплата – армейский паек. Плюнул на это дело и уехал, – поделился дончанин Сергей Мышко. – А еще мне рассказывали, что на одном предприятии зарплату работникам выдали... банками сметаны. Причем не местного производства, а российского".

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Весной этого года, когда не видевшие зарплат несколько месяцев учителя и медработники были близки к голодным обморокам, так называемый "глава ДНР" Александр Захарченко распорядился организовать им бесплатное питание.

"Может быть, где-то оно и было организовано, но мы только слышали об этом, но не участвовали. Ждали, посмеивались, мол, дожили – работаем за миску супа. Но у нас такого не было, хотя коллеги говорили, что их кормят. Потом стали выплачивать какие-то деньги – то в гривнах, то в рублях", – рассказала медработник Мария Куличенко.