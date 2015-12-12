Украинская армия на первом этапе войны на плечах волонтеров остановила российскую агрессию - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время форума депутатов местных советов партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Читайте такжеВ 2015 году волонтерством занимались 13% украинцев - опрос«Мы построили армию, которая способна защищать Украину. Мы, украинский народ, освободили большую часть Донбасса», - заявил он.

«На первом этапе войны, когда у нас не было армии, когда она была голая, босая, именно на волонтерских плечах мы выстояли и остановили российскую агрессию», - добавил Порошенко.