Порошенко: агрессия против Украины - не оправдание за невыполненные реформы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом сегодня в Киеве.

По его словам, война, агрессия против Украины не может быть оправданием за невыполнение реформ. «Это абсолютно неправильно», - заявил он.

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«Самую главную реформу, которую начали осуществлять и которая сегодня даже завершена в институционную структуру, – это борьба с коррупцией. Мы смогли через прозрачную и независимую комиссию избрать антикоррупционного прокурора», - отметил Порошенко.

По его словам, еще одним удачным примером реформ является реформа национальной полиции.