Почти в 30 городах: Деканоидзе озвучила масштабы появления патрульной полиции до июня 2016 года

Об этом заявила глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе, сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации НПУ.

В частности, по ее словам, в декабре 2015 года патрульная полиция заработает еще в пяти городах Украины, а с нового года – еще в 19 населенных пунктах. До июня 2016 года патрульная полиция будет действовать в 29 городах Украины.

Деканоидзе подчеркнула, что национальная полиция должна быть не карательным, а сервисным органом.

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"Главным критерием работы должно стать доверие населения. Именно при этих условиях система сможет измениться", - подчеркнула она.

Также Деканоидзе напомнила, что сейчас идет переаттестация сотрудников полиции Киева и Киевской области. Следующими регионами станут Львов и Хмельницкий, проинформировала она.