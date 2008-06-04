Коммунисты пообещали "набить морды" участникам семинара по НАТО

Около 100 активистов Коммунистической партии Украины, Союза советских офицеров, партии «Русский блок», Блока Витренко и Партии регионов проводят в центре Симферополя антинатовский пикет.

Как передает корреспондент УНИАН, пикет проходит на улице Пушкина, неподалеку от Дома офицеров, где сегодня проводится семинар «Політичні, економічні та безпекові переваги євроатлантичної інтеграції України: регіональний вимір», организованный Всеукраинским общественным объединением «Общественная лига Украина-НАТО» и организацией «Кримська Правиця». Пикетчики держат в руках транспарант «Гоним НАТО в шею!», флаги своих политсил, периодически скандируют «НАТО – нет! России – да!», «Долой Ющенко!», «Фашисты, вон из Крыма!».

Движение граждан по улице Пушкина ограничено. Стоят несколько кордонов бойцов «Беркута» и сотрудников Внутренних войск МВД. По данным заместителя начальника Главного управления МВД Украины в Крыму Николая ФЕДОРЯНА, в охране общественного порядка задействовано 350 человек.

Коммунисты и их союзники (среди пикетчиков – ряд депутатов Верховной Рады Крыма и депутатов Симферопольского городского совета) выражают возмущение, что улица перекрыта, и пытаются прорваться через милицейские кордоны. Правоохранители эти попытки пресекают. Митингующие кричат милиции: «Позор!» и «Пацаны, не продавайтесь за 30 серебников!».

Лидер крымской организации партии «Русский блок», член президиума крымского парламента Олег РОДИВИЛОВ заявил, что милиция незаконно выставила кордоны и не пускает граждан. «Эта улица в последний раз перекрывалась немецко-фашистскими войсками в 1944 году во время задержания, а потом казни без суда и следствия советских патриотов – артистов театра имени Горького. 64 года эта улица никем никогда не перекрывалась, сегодня вы идете по пути той фашисткой своры», - сказал О.РОДИВИЛОВ, обращаясь к правоохранителям.

Вместе с тем, замначальника крымской милиции Н.ФЕДОРЯН заявил журналистам, что цель у пикетчиков одна – "прорваться на семинар и избить его участников", поэтому правоохранители пытаются не допустить столкновений и ограничили движение по ул. Пушкина.

«Утром, перед началом семинара представителями Коммунистической партии, в частности депутатом ЗАХАРОВЫМ (депутат ВР Крыма, член президиума крымского парламента - УНИАН), было заявлено, и это у нас задокументировано, что «мы им все равно набьем морды и здесь всех разнесем», поэтому в интересах общественной безопасности, в соответствии со статьей 11 пункт 20 закона о милиции, мы ограничили движение граждан по этой улице. Мы вынуждены были дорогу закрыть и никого не пропускать», - сказал Н.ФЕДОРЯН.

«Мы свои полномочия не превысили, если они (пикетчики – УНИАН) не согласны – пусть в судебном порядке (это доказывают – УНИАН), а не как сейчас господин РОДИВИЛОВ и другие кидаются на работников милиции», - добавил замначальника милиции Крыма.

Он также сообщил, что пикетчики призвали подтянуть на ул. Пушкина молодежь. «Учитывая, что мы засекли, как они призывают подтянуть сюда молодежь, так называемых боевиков, мы тоже подтянем силы», - добавил Н.ФЕДОРЯН.

Заместитель руководителя общественной организации «Кримська Правиця» Николай БОРИСЕНКО сообщил журналистам, что на семинар о преимуществах евроатлантической интеграции Украины собралось около 130 человек «из разных уголков Крыма». «Коммунисты пытаются сорвать этот мероприятие, милиция поддерживает правопорядок, мы ей за это благодарны», - сказал Н.БОРИСЕНКО.

Семинар, по его словам, будет проходить до 16.00, организаторы уверены, что пикетчики к этому времени разойдутся. «Думаю, до 4-х часов никто не будет стоять, они попиарились да разойдутся!», - сказал Н.БОРИСЕНКО.

Вместе с тем, противники НАТО заявили УНИАН, что «будут стоять до победного».