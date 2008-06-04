УНП требует поставить памятник Василию Симоненко

Украинская народная партия настаивает на установлении в Черкассах памятника выдающемуся поэту Василию Симоненко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, с этой целью по инициативе Черкасской областной организации Украинской народной партии в Черкассах была проведена художественно-политическая акция „Черкасский Майдан: Постоим за Василия Симоненко! Отстоим украинскую Украину!”. Этой акции предшествовал сбор подписей к городскому председателю Черкасс Сергею ОДАРИЧУ с требованием построить памятник выдающемуся поэту.

В акции приняли участие свыше 300 горожан, а также народный депутат Украины, первый заместитель председателя УНП Иван ЗАЕЦ, известные черкасские политики, депутаты областного совета, творческие коллективы и мастера искусств.

Председатель Черкасской областной организации Украинской народной партии Леонид ДАЦЕНКО в своем выступлении, в частности, отметил: „В течение трех недель на агитплощадках города, где были выставлены наши палатки, было собрано более 2 тысяч подписей под обращением к городскому председателю Черкасс и депутатам городского совета с требованием построить монумент Василию Симоненко в этом году. Свыше 500 жителей Черкасс обратились к городской власти с письмами-требованиями строительства памятника выдающемуся поэту. На всех телеканалах области и города прошли мини-телемарафоны, посвященные Василию Симоненко. Акция национально-демократических сил Черкасской области является бессрочной, мы ее завершим только в день открытия монумента В.Симоненко на площади, носящей его имя”.

Как отмечает пресс-служба УНП, история строительства памятника В.Симоненко в Черкассах продолжается с 1990 года. Тогда обществом „Заповит” на строительство памятника поэту было собрано свыше 80 тыс. советских рублей. Менялись городские власти, приходили новые мэры, избирались новые депутаты горсовета, которые обещали установить памятник, но вопрос со строительством монумента В.Симоненко не решен до сих пор. В 2007 году средства, предусмотренные на строительство памятника, городским советом были перераспределены на строительство парковочной площадки.