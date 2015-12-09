Порошенко присудил более 160 ученым и специалистам государственные премии в области науки и техники

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Лауреатами премии стали более 160 ведущих ученых и высококвалифицированных специалистов за работы, которые утверждают высокий авторитет украинской науки в мире и составляют значительный вклад в инновационное развитие государства, укрепление его обороноспособности.

Государственные премии Украины в области науки и техники 2014 года присуждены, в частности, командам ученых за работы «Строение и эволюция Вселенной на галактических и космологических масштабах, скрытая масса и темная энергия: теоретические модели и наблюдательные результаты», «Технологические, организационные и регуляторные основы построения телекоммуникационных сетей современных и следующих поколений», за разработку и внедрение системы уменьшения техногенной нагрузки на территории и население экологически кризисных регионов Украины.

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Также отмечены работы «Комплекс методов и мероприятий обеспечения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины», «Геохимические, петрологические и геофизические критерии прогнозирования месторождений полезных ископаемых украинского щита», «Волокнистые материалы и изделия легкой промышленности с прогнозируемыми барьерными медико-биологическими свойствами».

Несколько ученых в области медицинских наук отмечены за работу «Новейшие технологии в диагностике и лечении болезней уха, горла и носа», ряд ученых-социологов – за работу «Измерение социальных изменений в украинском обществе. Социологический мониторинг (1992–2013)».

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Премией также отмечена работа «История украинской культуры» в пяти томах (девяти книгах). Среди награжденных авторов – академики Национальной академии наук Украины, директор Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени Н.Т.Рыльского НАН Украины Анна Скрипник и директор Института литературы имени Т.Г.Шевченко НАН Украины Николай Жулинский.

Указом установлен размер Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года – 100 тыс. грн каждая.

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Государственная премия Украины в области науки и техники является высшей государственной наградой в научной сфере, которой награждаются выдающиеся ученые за весомый вклад в развитие научных исследований, разработку и внедрение новой техники, материалов и технологий, новых способов и методов лечения и профилактики заболеваний, решение проблем охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.