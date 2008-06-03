В Киевхлебе говорят, что "изобрели" специальный батон - для толстосумов

В Киевской городской государственной администрации утверждают, что цена на социальные сорта хлеба в столице не изменилась.

Об этом сообщил «Газете по-киевски» начальник Главного управления торговли Киева Василий ЩЕРБЕНКО, комментируя информацию, что с 1 июня в разных концах города в торговых точках реализовывали хлеб «Украинский» и батон «Ниву» по цене около 2 – 2.20 грн., вместо привычных 1.40 за батон, и 1.64 за буханку «черного».

«Если такие случаи и были где-то замечены, то они явно незаконные. Скорее всего, сами продавцы или хозяева ларьков накручивают цену. Для того, чтобы киевляне могли покупать хлеб по той же цене, что и раньше, дотации с бюджета поступают и будут поступать. Даже в планах на будущее никакого повышения цен на батон «Нива» и хлеб «Украинский» нет», - заверил В.ЩЕРБЕНКО.

По его словам, проблему «раздули искусственно» и вероятно, что «среди продавцов нашлись умники, желающие подзаработать на слухах». Начальник управления сообщил, что в Киеве более 6 тыс. мелких ларьков, где торгуют хлебом, и проконтролировать работу каждого очень сложно. Он порекомендовал киевлянам, если они где-то заметят, что социальные сорта хлеба продают по завышенным ценам, обращаться в Главное управление торговли и пообещал, что виновных накажут.

В свою очередь в «Киевхлебе» газете сообщили, что цены не повысились и не повысятся ни на «Украинский», ни на «Пшеничный», ни на батон «Нива».

Вместе с этим пресс-секретарь компании «Киевхлеб» Иванна САЙКО в отношении хлеба, который реализовывался в торговой сети по цене около 2 грн. сообщила, что в прошедшие выходные был выпущен экспериментальный батон «Киевский» по новой рецептуре и технологиям. По ее словам, так как он высшего качества, чем социальный «Нива», то цена у него дороже, но никакого отношения между собой эти два батона не имеют.

«Когда этот батон поступил на прилавки, по каким-то причинам получилась неразбериха. Люди перепутали его с «Нивой». «Ниву» же мы как отпускали по 1.26, такая же цена осталась и сейчас. В магазинах он, как и прежде, должен продаваться по 1.40», - подчеркнула пресс-секретарь.

По ее информации, сейчас экспериментальный «Киевский» батон изъяли из розницы, чтобы как-то успокоить народ и избавиться от путаницы.

И.САЙКО предположила, что торговые точки поднимают цены на свое усмотрение на «Украинский», который продают за 2,50 грн.

«Мы полугосударственное режимное предприятие, и не можем поднять цену просто по своему усмотрению. Мы проходим целый ряд контролирующих инстанций, в том числе и администрацию, и управление торговли и сбыта. Если бы мы повышали, обязательно было бы официальное заявление», - утверждает она.