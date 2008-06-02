”Газпром” решил покупать газ у Азербайджана

Российская газовая монополия "Газпром" предложила Азербайджану продавать добываемый в этой стране газ в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Газпрома". Еще несколько лет назад российская монополия сама поставляла газ в Азербайджан.

Вопрос о поставках топлива в Россию обсуждался на встрече председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и президента Азербайджана Ильхама Алиева. О точной цене, которую предложил "Газпром", пока ничего не сообщается, однако известно, что российская монополия готова покупать газ по рыночным ценам и на основе долгосрочного контракта.

Россия прекратила поставлять газ в Азербайджан в 2007 году, когда "Газпром" поднял цены со 110 до 235 долларов за тысячу кубометров. До этого объем закупок постоянно уменьшался - в 2007 году Азербайджан планировал закупить полтора миллиарда кубометров, а годом ранее - 4,5 миллиарда. Представители "Газпрома" объясняли это тем, что в кавказской стране постепенно увеличиваются объемы производства и она не только обеспечивает себя топливом, но и продает его за рубеж, например, в Грузию.

Запасы Азербайджана оцениваются в полтора триллиона кубометров газа, причем 1,3 триллиона из них могут быть добыты на месторождении Шах-Дениз в в азербайджанском секторе шельфа Каспийского моря. Потребление газа в стране составляет 10-11 миллиардов кубометров в год.

Лента.ру