Большинство украинцев считает справедливым и обоснованным отключения света из-за террористических атак России по объектам критической инфраструктуры.
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Центра Разумкова".
По шкале от 0 до 10, украинцы оценили справедливость отключений в 6,1 балла. Более того, 44% опрошенных высоко оценивают справедливость отключений - от 7 до 10 баллов.
Лишь 17% не удовлетворены справедливостью отключений и оценивают ее от 0 до 3.
55% респондентов довольны действиями властей и энергетических компаний в отношении отключений света. Средняя оценка действий власти и энергокомпаний - 6,6 по 10-балльной шкале.
Напомним, с октября Россия начала массированно атаковать Украину ракетами и дронами. Основной целью этих атак стали объекты критической и энергетической инфраструктуры.
В результате атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.