На захваченном сомалийскими пиратами судне - четверо украинцев

По информации Генерального консульства Украины в Гамбурге, 28 мая с.г., в Аденском заливе сомалийские пираты захватили немецкое судно „Леманн Тимбер” (Lehmann Timber).

На борту захваченного судна находятся 15 лиц, в т.ч. 4 гражданина Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что родственники членов экипажа о факте захвата информированы.

В компании-судовладельце создан кризисный штаб, который совместно с компетентными органами ФРГ принимает все возможные меры для как можно более быстрого и безопасного освобождения захваченных.

Дело находится на особом контроле в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге, в Посольстве Украины в Кении и в Департаменте консульской службы.

Как сообщал УНИАН, прибрежные воды Сомали - одни из опаснейших в мире. С начала года нападениям там подверглись более десятка судов. Последнее такое преступление произошло в конце апреля, когда пираты захватили испанское рыболовецкое судно с 26 моряками на борту. По неподтвержденными официально данными, за их освобождение был заплачен выкуп в размере 1,2 млн. долларов. Власть Сомали критикует западные страны и компании за то, что те соглашаются платить похитителям, тем самым поощряя их.

Для жителей бедных африканских стран пиратство стало прибыльным бизнесом, сказано в докладе Международного морского бюро, опубликованном в январе.

В документе сказано, что в 2007 году совершено 263 нападения на суда в открытом море против 239 год назад. При этом пираты стали более жестокими. 64 человека были убиты или ранены, тогда как в позапрошлом году пострадали лишь 17 человек.