Россия вывозит ценные экспонаты из крымских музеев – Денисова

По словам Денисовой, ранее она обнародовала информацию о вывозе в российский Эрмитаж коллекций из оккупированного Крыма, в том числе из Херсонеса Таврического, Судака, Центрального музея Тавриды в Симферополе, сообщает Крым.Реалии.

После этого, 22 октября, на сайте Херсонеса Таврического и в российских СМИ появилось опровержение этой информации, однако сам Эрмитаж анонсировал выставку с крымскими экспонатами.

«Хочу проинформировать всех присутствующих, что при этом было анонсировано проведение выставки в Эрмитаже «На земле грифона. Античная археология Эрмитажа в Крыму» с 24 октября 2015 года до 24 января 2016 года, которая включает предметы из коллекции Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Эта информация и сейчас размещена на сайте Эрмитажа», – заявила Людмила Денисова.

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Она подчеркнула, что нет возражений против сотрудничества в раскопках памятников Херсонеса, совместного создания Византийской экспозиции, совместных исследований. «Однако озвученная информация говорит не просто о сотрудничестве, а подтверждает факт вывоза ценных экспонатов из Крыма», – добавила она.

Также особое беспокойство, по словам Людмилы Денисовой, вызывает инцидент, который произошел в ночь с 16 на 17 ноября этого года в Судаке, где, по информации СМИ, обрушилась часть древней башни Генуэзской крепости.

«Наша страна жестко осуждает варварский захват и разграбление Российской Федерацией культурных, материальных и духовных исторических ценностей Украины», – подчеркнула Денисова.

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Как сообщал УНИАН, накануне руководитель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества Людмила Денисова сделала заявление о том, что в Эрмитаж из крымских музеев вывозятся ценные экспонаты, в частности коллекции из Судака и из Центрального музея Тавриды в Симферополе.

Позже, коллектив действующего под оккупационной администрацией национального заповедника "Херсонес Таврический" (Севастополь) назвал неправдивой появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что коллекции из Крыма, в том числе уникальные предметы из "Херсонеса" вывозятся в Эрмитаж (Санкт-Петербург, РФ).