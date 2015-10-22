Оккупанты опровергают вывоз коллекций крымских музеев в Эрмитаж
Коллектив действующего под оккупационной администрацией национального заповедника "Херсонес Таврический" (Севастополь) называет неправдивой появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что коллекции из Крыма, в том числе уникальные предметы из "Херсонеса" вывозятся в Эрмитаж (Санкт-Петербург, РФ).
Об этом сообщается на сайте заповедника.
"Данная информация не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.
"Дружеские отношения Херсонеса и Эрмитажа выстраивались еще с момента создания музея в конце XIX века. В течение XX столетия сотрудники Государственного Эрмитажа активно участвовали в раскопках памятников Херсонеса, помогали в создании Византийской экспозиции. Взаимоотношения Херсонеса и Эрмитажа последние 15 лет основываются на Договоре о сотрудничестве, пролонгация которого состоялась в 2014 году", - подчеркивается в заявлении.
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По словам сотрудников заповедника, они проводят совместные исследования на крепости Чембало; возобновила работу экспедиция Эрмитажа на Херсонесском городище.
"Все археологические коллекции, содержащие материалы раскопок, поступают исключительно в фонды заповедника. Высококвалифицированные реставраторы Эрмитажа оказывают помощь в сохранении археологических памятников Херсонеса. Возрожденная их руками фреска Богоматери с младенцем из крепости Чембало сейчас является одной из "жемчужин" Византийской экспозиции заповедника. Коллегиальные отношения двух музеев распространяются и на совместные конференции, семинары и научные издания", - отметили в заповеднике.
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"В этой связи сделанные в украинской прессе заявления не просто не состоятельны, но и показывают полное непонимание принципов взаимоотношений, существующих в мировом музейном сообществе", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, накануне руководитель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества Людмила Денисова сделала заявление о том, что в Эрмитаж из крымских музеев вывозятся ценные экспонаты, в частности коллекции из Судака и из Центрального музея Тавриды в Симферополе.