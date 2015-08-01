Путин объявил крымский заповедник "Херсонес" российским "культурным наследием"

Президент России Владимир Путин принял решение включить памятники и территории Национального заповедника «Херсонес Таврический», который находится в оккупированном Россией Крыму, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, принять Национальный заповедник в федеральное ведение и включить его в Список особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Соответствующие документы будут переданы губернатором города федерального значения Севастополя в Правительство Российской Федерации до 1 сентября 2015 года", - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром "референдум" о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенной крымской власти, 96,77% участвовавших в голосовании, высказались за "присоединение" Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ как нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

После аннексии Крыма в конце марта 2014 года самопровозглашенная власть объявила о национализации украинских государственных предприятий, находящихся на территории полуострова, и их переходе в российскую собственность. Юридический статус национализированных предприятий остается неопределенным, поскольку ни украинская власть, ни международное сообщество не признали отделение Крыма.