СМИ: В Крыму обвалилась одна из башен Генуэзской крепости

Об этом сообщил источник, близкий к Республиканскому комитету по охране культурного наследия Крыма, передает местное издание Qha .

По данным издания, причиной данного происшествия является халатное отношение к достопримечательности.

"Памятнику мирового значения не уделяют достаточно внимания. Реставрационные работы, равно как и исследования технического состояния объектов крепости, не проводятся. Вместе с тем новое руководство строит на его территории гостиничные номера и туалеты", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссийские туристы испортили 100-летние кактусы в ботсаду Ялты надписями про Обаму (фото)

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство культуры Украины заявило, что незаконное решение российской оккупационной власти, которым 220 украинских достопримечательностей Крыма отнесены к культурным объектам федерального значения РФ, не имеет никаких правовых последствий и противоречит международному праву.