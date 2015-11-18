СМИ: В Крыму обвалилась одна из башен Генуэзской крепости

15:27, 18 ноября 2015
Общество
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В ночь на вторник, 17 ноября, в оккупированном Россией Судаке произошел обвал одной из древних башен Генуэзской крепости.

Генуэзская крепость / ru.wikipedia.org

Об этом сообщил источник, близкий к Республиканскому комитету по охране культурного наследия Крыма, передает местное издание Qha.

По данным издания, причиной данного происшествия является халатное отношение к достопримечательности.

"Памятнику мирового значения не уделяют достаточно внимания. Реставрационные работы, равно как и исследования технического состояния объектов крепости, не проводятся. Вместе с тем новое руководство строит на его территории гостиничные номера и туалеты", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее Министерство культуры Украины заявило, что незаконное решение российской оккупационной власти, которым 220 украинских достопримечательностей Крыма отнесены к культурным объектам федерального значения РФ, не имеет никаких правовых последствий и противоречит международному праву.

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