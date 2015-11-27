Видеоролик украинских волонтеров вызвал ажиотаж в Турции

"Появление ролика странным образом совпало со сбиванием турецкими ВВС российского военного самолета, который нарушил границы Турции. Но этот факт в ролике не упоминается. Есть лишь завершение с громким лозунгом "Слава турецким ВВС! Смерть врагам!" – говорится в сообщении активистов на своем сайте.

Отмечается, что видеоролик демонстрирует CNN TÜRK, "а десятки турецких СМИ разместили его на первых полосах под лозунгом “Можете посмотреть”".

"В видеоролике ярко показаны воздушные силы Турции в действии: на учениях и боевых заданиях. Видеоряд сопровождает музыка по мотивам Hücum Marşı – современная переделка известного военного марша времен Османской империи", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в YouTube под видео наблюдается большой поток отзывов от турецких, украинских и казахстанских пользователей. Пользователи из Турции утверждают, что этот ролик еще больше скрепляет дружбу между Украиной и Турцией.