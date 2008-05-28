Эксперты о вакцине от кори: дыма без огня не бывает

Эксперты, опрошенные Киевским институтом проблем управления имени Горшенина, расходятся во мнениях относительно того, кому выгодный скандал вокруг вакцинации от кори и краснухи, и является ли он политическим.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, министр по делам семьи, молодежи и спорта, представитель НУ-НС Юрий ПАВЛЕНКО считает, что предоставить выводы относительно ситуации вокруг вакцинации должны и межведомственная комиссия, и правоохранительные органы.

По его словам, "необходимо выяснить, отвечает ли действительности информация по этому поводу, которая была распространена, действительно ли вакцинация стала причиной смерти и болезней детей, были ли соблюдены все законодательные моменты при закупке этой вакцины".

Безусловно, заявил Ю.ПАВЛЕНКО, "эта ситуация подняла определенную проблему, и государство должно достаточно жестко отреагировать, затем, чтобы в будущем такого не было. То, что вакцинация нужна – это факт. Кому выгодный этот скандал, я не могу сказать, но однозначно, фармацевтическая отрасль – одна из тех, которые дают большущие прибыли. Очень хотелось бы, чтоб от войн фармацевтов не страдали дети».

По убеждению лидера партии «Новая сила», врача по специальности Юрия ЗБИТНЕВА, «скандал приобретет еще большую огласку, ведь через десять дней после гибели мальчика Президент Украины подал в парламент проект Закона «Об Общегосударственной программе “Национальный план действий относительно реализации Конвенции ООН о правах ребенка” на период до 2016 года», который предусматривает разработку государственной программы «Здоровый ребенок» в соответствии с Европейской стратегией ВОЗ "Здоровье и развитие детей и подростков". Последний документ собственно и предусматривает обязательную вакцинацию".

Как заявил Ю.ЗБИТНЕВ, если данный закон будет принят, то решение межведомственной комиссии относительно того, нужна ли обязательная вакцинация, не играет никакой роли.

По его словам, "очень похоже на то, что и правительство, и Президент лоббируют интересы транснациональных фармацевтических корпораций, ведь отказ Украины от вакцинации ударил бы по финансовым показателям этих компаний. Это огромный бизнес мировых масштабов, но, как не цинично это звучит, в то же время это и бизнес на украинских детях".

Первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Вячеслав ПЕРЕДЕРИЙ (БЮТ) считает, что обязательная вакцинация нужна, но она должна быть соответствующего качества и учитывать состояние иммунизации населения. "А когда медицинская отрасль превратилась в нечестный бизнес – это ужасно и несет опасность для каждого. О каком скандале можно говорить, если умер 17-летний парень, а 130 других находятся в стационаре, и неизвестно, какие изменения в их здоровье произойдут в будущем? Мне как врачу эта ситуация напоминает 1986 год, Чернобыльскую трагедию, которая несколько лет просто замалчивалась, а сегодня мы имеем огромный рост заболеваний раком щитовидной железы, СПИДом и т. п. Об этом никто не говорит, потому что за этим стоят огромные средства. Политический подтекст можно найти в чем угодно, но смерть ребенка - это не политика, это – трагедия".

В свою очередь лидер ВО «Свобода», врач по специальности Олег ТЯГНИБОК отметил, что «это не политический скандал, это следствие критической ситуации в государстве, и, в частности в медицинской отрасли".

По словам О.ТЯГНИБОКА, вакцинация - это добровольная процедура, однако сегодня по этому поводу не проводится ни достаточно профилактических мероприятий, ни образовательной работы среди населения. С другой стороны, сказал он, "есть огромное подозрение относительно происхождения самой вакцины. Очень похоже, что таким образом просто отмывались деньги. Подобные вещи происходят преимущественно в тех странах, где царит полный хаос, и, если власть не будет реагировать на эту ситуацию, общество должно было бы сделать выводы о необходимости изменить всю систему такой власти".

Как заметил директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, «скорее всего, это дело, которое не имело политического подтекста, но обязательно будет использовано политиками. Политики чрезвычайно остро реагируют на резонансные проблемы, затрагивающие общественность".

"Сегодня оппоненты Президента полностью могут использовать ситуацию вокруг вакцинации для нагнетания антизападной истерии. Президент у нас кто (с точки зрения рядового обывателя)? Ставленник Запада! Значит, надо выбивать мифологическую подпору из-под Президента, обвиняя запад во всех бедах. Какая фирма у нас объявлена наиболее корумпированной? Американская «Венко». Кто у нас главный нарушитель законодательства? Американская жена Президента. Кто пытается совершить геноцид против Украины через вакцинацию? ЮНИСЕФ и ВОЗ. Именно так подается информация, и «Венко», Екатерина ЮЩЕНКО-ЧУМАЧЕНКО, вакцинация – это звенья одной пропагандистской цепи. Оппоненты ЮЩЕНКО этим самым хотят еще и понравиться России", - считает К.БОНДАРЕНКО.

"Вот и вся политика, если она присутствует в этом деле, - сказал он. - Дыма без огня не бывает, это понятно, но я не сторонник того, чтобы предоставлять резонансным делам политического звучания. В руках политиков эти дела не решаются, а превращаются в инструмент междоусобия".

Как сообщал УНИАН, 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации.

19 мая Министерство здравоохранения прекратило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

В больницы с подозрением на поствакцинальные реакции попали в целом около 100 жителей Украины.