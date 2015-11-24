Судьи ВС РФ удалилась для вынесения решения по делу Кольченко и Сенцова под лозунги: "Позор судилищу!"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такие лозунги начали скандировать москвичи, которые пришли поддержать украинцев.

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Кроме того, они скандировали: "Свободу Сенцову!", "Свободу Кольченко!", "Свободу Савченко!", а также "Слава Украине!" и дружный ответ "Героям слава!".

Несмотря на публичное высказывание несогласия с российским правосудием, никого из участников акции не задержали, хотя в зал прибыл полицейский.

Кольченко и Сенцов отказались выступить с последним словом.

"Мне нечего вам сказать - у вас очень скучная телепередача", - сказал Сенцов на заседании суда, выступая в режиме видеоконференции.

Как сообщал УНИАН, Сенцова и Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ РФ объявила, что они являются членами запрещенного в России "Правого сектора". Согласно версии российского следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде городов Крыма, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

25 августа этого года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.