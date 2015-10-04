Правозащитники собирают подписи против давления на свидетеля по делу Сенцова-Кольченко

В тексте обращения, в частности, указывается, что «Конституция России и Конвенция ООН против пыток требуют, чтобы Россия приняла меры по недопущению пыток и обеспечила привлечение виновных к ответственности», передает «Крым.Реалии».

Правозащитники настаивают на том, чтобы Афанасьев был защищен от всех форм пыток и других видов жестокого обращения, а также от любых попыток оказать на него давление.

Генпрокуратуру России призывают расследовать озвученные факты пыток в отношении Афанасьева после задержания в Симферополе в мае 2014 года и впоследствии во время судебного процесса в российском Ростове-на-Дону.

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Афанасьев был ключевым свидетелем по делу украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко, которых 25 августа приговорили к 20 и 10 годам строгого режима, соответственно. Афанасьев на суде отказался от своих показаний, заявив, что следствие получило их от него путем пыток.

19 августа правозащитный центр «Мемориал» в России объявил Афанасьева политзаключенным.

Афанасьев и другой фигурант дела Алексей Чирний, по версии следствия, были членами террористической группы, якобы созданной Сенцовым. После задержания оба, как сообщалось ранее, заключили соглашение со следствием, их дело рассматривалось в закрытом режиме, оба получили по семь лет лишения свободы.