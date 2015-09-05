Европарламент проведет дебаты по нарушению Россией прав Сенцова и Кольченко

Депутаты Европейского парламента проведут специальные дебаты в связи с грубым нарушением Россией прав граждан Украины Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"В ответ на мое обращение депутаты Европарламента проведут специальные дебаты относительно грубого нарушения в РФ прав Сенцова и Кольченко", - написал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенного в РФ "Правого сектора". Согласно версии российского следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде городов Крыма, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

25 августа суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.