Украинские миротворцы могут появиться в Абхазии?

Постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Френсис О`Доннел не исключил участия украинцев в миссии по поддержке мира в Грузии. Правительство в Тбилиси ранее призывало изменить формат миротворческой операции в Абхазии, заменив российских миротворцев на представителей других стран.

Разграничению сторон конфликта между Грузией и Абхазией «голубыми шлемами» теперь мешает проблема восприятия миротворческого контингента ООН населением Абхазии, сказал Френсис О`Доннел. Он назвал очень важным, чтобы местные жители были уверены, что миротворческие миссии ООН являются беспристрастными, нейтральными и направленными на решение проблем локальных конфликтов. О`Доннел отметил, что украинские миротворцы сейчас составляют существенную конкуренцию в разных частях Европы и мира: «Украина не так давно возобновила свою независимость, а уже влияет на политическую и экономическую ситуацию в разных странах. В значительной мере это заслуга уровня доверия к украинским миротворцам среди местного населения конфликтных территорий, а он чрезвычайно высокий», – сказал О`Доннел. В частности, он отметил высокий авторитет украинцев среди населения обеих этнических групп края Косово и выразил сожаление относительно трагической гибели в косовской Митровице украинского миротворца, который в марте ушел из жизни после тяжелого ранения.

Немецкая волна