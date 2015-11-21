Вблизи Чаплинки подорваны поврежденные электроопоры - Кива

Об этом сообщает в Facebook журналист Осман Пашаев.

По его словам, были взовраны поврежденные ранее опоры электропередач.

Только что в Чаплинке прогремел взрыв. Взорвали поврежденные опоры. Posted by Osman Pashayev on Saturday, November 21, 2015

Информацию о взрыве на своей странице в Facebook также подтвердил начальник департамента противодействия наркопреступности Илья Кива, который руководил силовиками в Чаплинке.

Только что взорвали опоры !!!! Posted by Илья Кива on Saturday, November 21, 2015

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей.

Сегодня на место обрушения электроопор в Чаплинку прибыли представители полиции, чтобы ремонтники смогли заземлить опоры, в связи с этим спецназовцы окружили взорваны линии электропередач и участников блокады Крыма. Произошла небольшая стычка.

Участники блокады Крыма допустили к поврежденным опорам линий электропередач ремонтников для проведения заземления. Специалисты провели необходимые работы.

В ответ вооруженные сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление возле поваленных электроопор.

Вместе с тем активисты блокады установили палатку и не намерены расходиться.

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Ранее координатор акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов заявил, что участники акции намерены блокировать ремонт ЛЭП.

Позже заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что правоохранители избили журналистку канала Гульсум Халилову.