Порошенко встретился с футболистами сборной: "Последний матч был настоящим боем"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал на встрече с игроками сборной.

«Последний матч был настоящим боем. Это видел весь мир. Вы стремились не просто победить, а отстоять честь украинского футбола и высоко поднять украинский флаг. Вам это удалось», - сказал президент после совместного просмотра важнейших моментов последних двух игр сборной.

«Каждая такая победа, каждая такая игра приближает нашу страну к Европе, и очень символично, что Украина принимает участие в финальной части европейского футбольного первенства», - подчеркнул Порошенко.

При этом он отметил важность футбола для объединения страны.

Президент выразил оптимизм относительно дальнейшей европейской интеграции Украины и отметил, что «украинский футбол играет в этом процессе важную роль».

«Я верю в вашу победу», - сказал он и пожелал «несокрушимой веры в Украину».

Капитан сборной Анатолий Тимощук поблагодарил президента за личное присутствие на матче со сборной Словении.

«Мы в сборной хорошо помним, в какой стране мы родились и гордимся этим. Большинство из нас понимает, что для нас Евро-2016. Поэтому мы будем достойно защищать цвета нашей страны, ее единство. Я думаю, в такой сложной ситуации украинцы должны быть едины как никогда», - подчеркнул капитан сборной.

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко поблагодарил президента за внимание и постоянную поддержку и отметил важность традиции приглашения участников антитеррористической операции на каждую игру сборной.

«На все матчи сборной мы приглашаем наших героев. Они совместно со сборной ездят на выездные матчи», - сказал глава ФФУ и добавил, что такое взаимодействие значительно подняло спортивный дух футболистов.

Президент Украины особо отметил важность поддержки футболистами сборной раненых воинов АТО.

«Это та настоящая человечность, которая объединяет нацию», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, после победы в первом матче раунда плей-офф отборочного турнира над Словенией со счетом 2:0 во Львове 14 ноября национальная сборная Украины по футболу 17 ноября сыграла со словенцами в Мариборе со счетом 1:1, что позволило украинской команде пробиться в финал Евро-2016.