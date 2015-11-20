Дом СБУшника Писного, на которого вчера напал Парасюк, сняли с высоты (видео)

Оно опубликовано на канале программы "Нашi грошi" в YouTube.

В интернете появилось видео, запечатлевшее дом заместителя начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Василия Писного, которого вчера Парасюк ударил ногой по голове.

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По словам Парасюка, на предыдущей должности Писный занимался “крышеванием” (до назначения в СБУ он возглавлял Департамент государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины). Кроме того, Парасюк утверждал, что состояние Писного не соответствуют его доходам. Также он подчеркнул, что требует увольнения Писного из СБУ.