Порошенко: официальный курс должен быть максимально близким к реальному

Совет Национального банка Украины через две недели рассмотрит вопрос об установлении границ валютного коридора.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель совета НБУ Украины Петр ПОРОШЕНКО сообщил журналистам в понедельник, что на сегодняшнем заседании правления НБУ подало на рассмотрение совета НБУ свои предложения о границах валютного коридора.

Из членов совета НБУ создана рабочая группа, которая изучит эти предложения, а также их влияние на экономику страны. И через две недели на заседании совета Нацбанк примет решение по этому вопросу.

При этом П.ПОРОШЕНКО отказался назвать предложенные правлением НБУ границы валютного коридора.

Кроме того, председатель совета НБУ в очередной раз заявил, что в Украине необходимо прекратить практику существования двух валютных курсов (официального и курса на межбанке). Он также подчеркнул, что официальный курс должен быть максимально приближен к реальному курсу, который формируется на рынке.

П.ПОРОШЕНКО не исключил, что в дальнейшем официальный курс гривни к иностранным валютам может меняться ежедневно.