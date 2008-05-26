Порошенко: официальный курс должен быть максимально близким к реальному
Совет НБУ за две недели изучит вопрос
Совет Национального банка Украины через две недели рассмотрит вопрос об установлении границ валютного коридора.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель совета НБУ Украины Петр ПОРОШЕНКО сообщил журналистам в понедельник, что на сегодняшнем заседании правления НБУ подало на рассмотрение совета НБУ свои предложения о границах валютного коридора.
Из членов совета НБУ создана рабочая группа, которая изучит эти предложения, а также их влияние на экономику страны. И через две недели на заседании совета Нацбанк примет решение по этому вопросу.
При этом П.ПОРОШЕНКО отказался назвать предложенные правлением НБУ границы валютного коридора.
Кроме того, председатель совета НБУ в очередной раз заявил, что в Украине необходимо прекратить практику существования двух валютных курсов (официального и курса на межбанке). Он также подчеркнул, что официальный курс должен быть максимально приближен к реальному курсу, который формируется на рынке.
П.ПОРОШЕНКО не исключил, что в дальнейшем официальный курс гривни к иностранным валютам может меняться ежедневно.