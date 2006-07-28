Минстрой повысил опосредованную стоимость строительства жилья в Украине в третьем квартале т.г. на 2,6%, по сравнению со вторым кварталом, - с 2 783 до 2 856 грн. за кв. м (с учетом НДС).

Как сообщили УНИАН в министерстве, соответствующий приказ №257 от 25 июля 2006 года подписал министр строительства Павел КАЧУР.

По данным министерства, опосредованная стоимость по регионам с 1 июля, по сравнению с 1 апреля, выросла, как минимум, на 2,38% (в АР Крым) и максимум на 2,8% (в Черниговской области).

В частности, опосредованная стоимость жилья в Киеве выросла на 2,6% - с 3 134 до 3 216 грн. за кв. м, и остается самой высокой в Украине.

На втором месте по уровню опосредованной стоимости строительства – г. Севастополь, где этот показатель вырос на 2,6% - с 3 000 до 3 078 грн. за кв. м, затем идет АРК (рост 2,38% - с 2 980 до 3 051 грн. за кв. м), Харьковская область (рост 2,6% - с 2 844 до 2 918 грн. за кв. м), Волынская область (рост 2,6% - с 2 837 до 2 911грн. за кв. м).

Самая низкая опосредованная стоимость строительства жилья установлена в Кировоградской области (рост 2,6% - с 2 500 до 2 565 грн. за кв. м) и Луганской (рост 2,6% - с 2 546 до 2 613грн. за кв. м).

По сравнению с первым кварталом (на 1 января 2006 года), опосредованная стоимость в третьем квартале выросла на 5,1%.

Справка УНИАН. Показатели опосредованной стоимости носят рекомендательный характер и используются при планировании объемов госинвестиций, определении размера долевого участия при возведении жилья, объемов финансирования строительства жилья за счет государственных капвложений.

Показатели опосредованной стоимости учитывают стоимость возведения жилого дома: общие строительные работы, обустройство инженерных систем, монтаж инженерного оборудования, электромеханического и другого оснащения, работы по благоустройству и сооружению внутриплощадочных инженерных сетей, затраты на проектирование, утверждение проекта и организацию строительства, а также прибыль, налоги, сборы и обязательные платежи, установленные государством.

Затраты, связанные с дополнительными техническими и экономическими условиями развития регионов, эти показатели не учитывают.

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