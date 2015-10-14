Привлечение виновных в катастрофе MH17 к ответственности является моральным долгом - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Министр напомнил, как пять стран-участниц расследование катастрофы самолета MH17 готовились к созданию международного трибунала по привлечению виновных к ответственности перед голосованием за соответствующую резолюцию в Совете безопасности ООН, которое, между тем, было заблокировано Россией.

"Позвольте мне вновь подтвердить, что мы не пожалеем усилий, дословно, никаких усилий... вместе, это всегда будет общая позиция пяти стран, и, конечно, всех остальных стран, привлечь виновных преступников к ответственности. Мы работаем чрезвычайно слаженно относительно поиска способов, как найти одновременно политический, но главное законный процесс привлечения каждого, кто стоит за этой страшной трагедией, к правосудию. Это будет наш одновременно как политический, так и моральный долг", - подчеркнул Климкин.

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила право вето к резолюции о создании международного трибунала.

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После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".

Сегодня, 13 октября, Совет безопасности Нидерландов опубликовал технический отчет о причинах катастрофы самолета «Малазийских авиалиний» МН17 в июле 2014 года на Донбассе.

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Установлено, что самолет был сбит ракетой Бук. В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла из-за детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины».