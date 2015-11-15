В плену у террористов остаются 142 украинца - Геращенко

В плену у террористов остаются 142 украинца.

Об этом народный депутат от "Блока Петра Порошенко", уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что сегодня из плена боевиков были освобождены двое сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Пищев и Александр Масленков.

"Вопрос об их освобождении поднимался и во время нашей последней встречи гуманитарной подгруппы в Минске, и во время скайп-конференции Трехсторонней контактной группы. Переговоры об освобождении, как и все предыдущие, проводили наши коллеги из СБУ и межведомственного центра. Спасибо Ивану Рудяку и всем причастным", - сказала депутат.

Она отметила, что к операции по освобождению пленных была приобщена миссия Международного комитета Красного Креста.

Вместе с тем, по данным Геращенко, в плену у террористов остаются 142 украинца.

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"Пытаемся вызволить в первую очередь нескольких тяжелораненых и тех, кто имеет проблемы со здоровьем, бьемся за освобождение тех, кто в плену уже много месяцев. Все непросто, но работаем. Освобождение незаконно удерживаемых - ключевая тема нашей встречи гуманитарной подгруппы в Минске, которая пройдет 17 ноября", - подчеркнула Геращенко.