В плену у террористов остаются 142 украинца - Геращенко
Сегодня из плена боевиков были освобождены двое сотрудников ГСЧС Дмитрий Пищев и Александр Масленков.
В плену у террористов остаются 142 украинца.
Об этом народный депутат от "Блока Петра Порошенко", уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.
Она напомнила, что сегодня из плена боевиков были освобождены двое сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Пищев и Александр Масленков.
"Вопрос об их освобождении поднимался и во время нашей последней встречи гуманитарной подгруппы в Минске, и во время скайп-конференции Трехсторонней контактной группы. Переговоры об освобождении, как и все предыдущие, проводили наши коллеги из СБУ и межведомственного центра. Спасибо Ивану Рудяку и всем причастным", - сказала депутат.
Она отметила, что к операции по освобождению пленных была приобщена миссия Международного комитета Красного Креста.
Вместе с тем, по данным Геращенко, в плену у террористов остаются 142 украинца.
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"Пытаемся вызволить в первую очередь нескольких тяжелораненых и тех, кто имеет проблемы со здоровьем, бьемся за освобождение тех, кто в плену уже много месяцев. Все непросто, но работаем. Освобождение незаконно удерживаемых - ключевая тема нашей встречи гуманитарной подгруппы в Минске, которая пройдет 17 ноября", - подчеркнула Геращенко.
Сьогодні з полону бойовиків було звільнено двоє представників нашої служби з надзвичайних ситуацій- Дмитра Пищева і Олек...Posted by Iryna Gerashchenko on 15 листопад 2015 р.