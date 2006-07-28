Будет сухо и солнечно

Завтра на территории Украины ожидается небольшая облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 9-14°, на крайнем западе и юге 15-20°; днем 22-27°, в южной части и в Закарпатье местами 30-32°, в Карпатах и горах Крыма 19-24°.

30-31 июля сохранится переменная облачность. 30 июля днем в западной части страны, 31 июля в северных, центральных, южных областях и в Крыму пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории преимущественно без осадков.

Температура ночью на юге и Закарпатье 15-20°, на остальной территории 30 июля 9-14°, 31 июля 12-17°; днем 24-29°, в южной части и Закарпатье местами 30-32°.

1-2 августа в восточной половине местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков.

Температура на юге и Закарпатье ночью 15-21°, днем 26-32°; на остальной территории ночью 12-18°, днем 23-29°.

Завтра в Киеве и области также ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 24-26°; по области ночью 9-14°, днем 22-27°.

30-31 июля в столице и области переменная облачность. 30 июля без осадков, только вечером ожидаются отдельные грозовые дожди; 31 июля - кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 30 июля 9-14°, 31 июля 12-17°; днем 24-29°.

1-2 августа преимущественно без осадков. Температура существенно не изменится.