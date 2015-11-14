В Украине на следующие две недели силовики переведены на усиленный режим работы – Аваков
В связи с трагическими событиями в Париже, которые произошли в ночь с 13 на 14 ноября, и с целью предупреждения дестабилизации ситуации в Украине на следующие две недели правоохранительные структуры переходят на усиленный режим работы.
Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает пресс-служба ведомства.
«В соответствии с решениями, принятыми на координационном совещании под председательством президента Украины, ключевые объекты инфраструктуры (аэропорты, вокзалы, автостанции, метрополитены, трассы и мосты государственного значения, объекты военно-промышленного комплекса и т.д.), дипломатические учреждения, места массового скопления людей переводятся на усиленный режим охраны", - говорится в документе.
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Также отмечается, что для обеспечения безопасности задействован весь личный состав органов внутренних дел - Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба.
При этом Аваков призывает граждан с пониманием относиться к требованиям представителей правоохранительных структур об остановке и проверке документов и автотранспорта.
«Прошу вас воздержаться от действий, которые могут быть использованы деструктивными силами и спровоцировать угрозу общественной безопасности. Призываю вас быть бдительными и немедленно информировать правоохранительные органы (ближайшего милиционера или по телефону 102) о лицах, поведение или внешний вид которых вызывает подозрение, и о подозрительных предметах», - заявил министр внутренних дел.