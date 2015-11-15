Ночью в Донецке произошел мощный взрыв – соцсети
В ночь с 14 на 15 ноября местные жители Донецка слышали громкий взрыв в городе.
Об этом они сообщают в соцсетях.
Как отмечается, взрыв прогремел примерно в 22:20. Предполагается, что это реактивная гаубица "Пион".
"В Донецке пишут о мощном взрыве, кто-то предположил, что Пион", – пишут в соцсетях.
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Кроме того, есть сообщения о залпах и стрельбе в районе ДАП, Песок, Опытного и Спартака.
"Пески - стрелковый бой, 22:33", - говорится в сообщении.
"В р-не ДАП, Пески, Опытное, Спартак что-то тяжёлое прилетает/улетает + стрелковое. Жарко", - сообщают местные жители.
Кроме этого, сообщается, что в секторе Б идет активный бой.
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Как сообщал УНИАН, начиная с 18 часов 14 ноября боевики продолжили провокационные обстрелы позиций сил АТО на донецком, артемовском, мариупольском и луганском направлениях.
#Донецк. В 22:20(киев.время) был очень сильный бах. Пока хз что, но слышали очень много районов. Дрожали окна.
— Дядя Петя (@patriot_petya) November 14, 2015
@solomazheka@Ukr_Che Сектор Б на ушах счас. нездоровый движ, наши реагируют адекватно.
— Х. Контрактник (@hugowow1) November 14, 2015