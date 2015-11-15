Ночью в Донецке произошел мощный взрыв – соцсети

Об этом они сообщают в соцсетях.

Как отмечается, взрыв прогремел примерно в 22:20. Предполагается, что это реактивная гаубица "Пион".

"В Донецке пишут о мощном взрыве, кто-то предположил, что Пион", – пишут в соцсетях.

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Кроме того, есть сообщения о залпах и стрельбе в районе ДАП, Песок, Опытного и Спартака.

"Пески - стрелковый бой, 22:33", - говорится в сообщении.

"В р-не ДАП, Пески, Опытное, Спартак что-то тяжёлое прилетает/улетает + стрелковое. Жарко", - сообщают местные жители.

Кроме этого, сообщается, что в секторе Б идет активный бой.

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Как сообщал УНИАН, начиная с 18 часов 14 ноября боевики продолжили провокационные обстрелы позиций сил АТО на донецком, артемовском, мариупольском и луганском направлениях.