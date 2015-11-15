С вечера боевики обстреливали позиции сил АТО на всех направлениях - штаб

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

"На Донецком направлении наемники вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону наших позиций в районе Новгородского, Марьинки, Красногоровки, Песков, Авдеевки и Опытного", - говорится в сообщении.

На Артемовском - боевики вели огонь в направлении Зайцево, Луганского, Попасной, Майорска и Лозового.

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На Мариупольском и Луганском направлениях террористы вели прицельный огонь из стрелкового оружия по Широкино и Станице Луганской.

Всего со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра зафиксировано 30 обстрелов.