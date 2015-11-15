С вечера боевики обстреливали позиции сил АТО на всех направлениях - штаб
08:04, 15 ноября 2015Война
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Начиная с 18 часов 14 ноября боевики продолжили провокационные обстрелы позиций сил АТО на Донецком, Артемовском, Мариупольском и Луганском направлениях.
REUTERS
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.
"На Донецком направлении наемники вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону наших позиций в районе Новгородского, Марьинки, Красногоровки, Песков, Авдеевки и Опытного", - говорится в сообщении.
На Артемовском - боевики вели огонь в направлении Зайцево, Луганского, Попасной, Майорска и Лозового.
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На Мариупольском и Луганском направлениях террористы вели прицельный огонь из стрелкового оружия по Широкино и Станице Луганской.
Всего со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра зафиксировано 30 обстрелов.
Как сообщал УНИАН, ранее в миссии ОБСЕ сообщили, что террористы обстреляли школу в поселке Зайцево
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