"Pray for Paris": в Киеве на Майдане музыкальную академию подсветили цветами флага Франции (фото, видео)

У Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского прозвучали произведения классической музыки, в частности, французских и украинских композиторов, передает пресс-служба президента Украины.

Здание Национальной музыкальной академии сегодня вечером подсветили цветами государственного флага Франции. Несмотря на вечер субботы, высказать свою солидарность с народом Франции пришло много киевлян.

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"Украинцам хорошо известно, что такое подлое нападение. Мы сочувствуем французским друзьям. В трудное для них время подтверждаем свою приверженность нашим общим ценностям, миру без ненависти и жесткости. Сегодня вся Украина с народом Франции", – сказал глава Администрации президента Украины Борис Ложкин.

Акции памяти жертв террористических актов в Париже 13 ноября состоялись и в других городах Украины.