Как мир поддержал Францию, столицу которой всколыхнула серия терактов (фоторепортаж)

В частности, ряд известных в мире зданий подсветили цветами французского флага в знак солидарности с Францией.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, количество погибших в результате терактов в Париже возросло до 129, раненых - до 352. Среди погибших есть граждане Бельгии, Румынии, Швеции, Португалии, США и Великобритании.

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Террористическая организация "Исламское государство" официально подтвердила свою ответственность за теракты в столице Франции в ночь с 13 на 14 ноября.