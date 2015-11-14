Как мир поддержал Францию, столицу которой всколыхнула серия терактов (фоторепортаж)
22:16, 14 ноября 2015Мир
1986 0
Мир поддерживает Францию, столицу которой в ночь на 14 ноября всколыхнула серия терактов. Количество погибших возросло до 129 человек.
REUTERS
В частности, ряд известных в мире зданий подсветили цветами французского флага в знак солидарности с Францией.
Как сообщал УНИАН, по последним данным, количество погибших в результате терактов в Париже возросло до 129, раненых - до 352. Среди погибших есть граждане Бельгии, Румынии, Швеции, Португалии, США и Великобритании.
Читайте такжеОлланд обвинил в парижских терактах ИГ и объявил трехдневный траур
Террористическая организация "Исламское государство" официально подтвердила свою ответственность за теракты в столице Франции в ночь с 13 на 14 ноября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter